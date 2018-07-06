Западный вестибюль станции "Новогиреево" изменит режим работы с 6 июля

6 июля, 17:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Режим работы западного вестибюля станции "Новогиреево" Калининской линии московского метрополитена будет изменен из-за ремонтных работ в пассажирской зоне. 6 июля начиная с 23.00 часов и до открытия метрополитена 9 июля, вестибюль не будет работать на вход и выход в город. Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.
Такой же режим будет действовать с 13 по 16 июля.
Для проведения ремонтных работ специально выбрали вечернее время, когда на станции не большой пассажиропоток.
Пассажирам рекомендуется внимательнее планировать свои поездки. Станция "Новогиреево" останется доступной во время ограничений. Вход и выход будут работать в восточном вестибюле станции.
Кроме того, как сообщалось ранее, западный вестибюль станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии временно закроют на ремонт вечером 6 июля. По информации пресс-службы, работа западного вестибюля вновь начнется 9 июля с открытием станции.
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