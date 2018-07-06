Западный вестибюль станции "Рязанский проспект" закроют на три дня

6 июля, 13:45
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Западный вестибюль станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена временно закроют на ремонт вечером 6 июля, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
"Выход на Рязанский проспект в сторону 48 дома будет закрыт в пассажирской зоне 6 июля с 22:00, а попасть на станцию можно будет через восточный вход", – сообщили в столичной подземке.
По информации пресс-службы, работа западного вестибюля вновь начнется 9 июля с открытием станции.
Пресс-служба принесла извинения за временные неудобства и попросила быть внимательными во время планирования поездок.
Ранее сообщалось, что южный вестибюль станции "Орехово" Замоскворецкой линии метро закрыли до 19 июля.
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