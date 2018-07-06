Южный вестибюль станции "Орехово" закрыли из-за реконструкции

6 июля, 10:04
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Южный вестибюль станции "Орехово" Замоскворецкой линии метро закрыли в связи с ремонтом пассажирской зоны до 19 июля, передает Агентство "Москва".
"Выход со станции к Шипиловскому проезду будет закрыт, так как в пассажирской зоне с 6 июля запланированы ремонтные работы. Штатный режим работы вестибюля возобновится 19 июля вместе с открытием станции", – сообщила пресс-служба столичной подземки.
До 19 июля вход в метро будет открыт с улицы Баженова. Подсказать маршрут в дни закрытия пассажирам помогут сотрудники центра обеспечения мобильности.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект Большой кольцевой линии метро от станции "Каширская" до "Текстильщиков".
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