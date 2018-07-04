Собянин утвердил проект планировки территории БКЛ от "Каширской" до "Текстильщиков"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории Большой кольцевой линии метро от "Каширской" до проектируемой станции "Текстильщики". Текст постановления опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории линейного объекта − участок проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции "Каширская" до проектируемой станции "Текстильщики", − сказано в постановлении. Документ также устанавливает новые границы объекта природного комплекса №69 в ЮАО "Бульвар по проспекту Андропова", исключив из него участок площадью 0,21 гектара.

Участок БКЛ от "Каширской" до "Текстильщиков" протяженностью 8,7 километра будет проходить под землей через территорию музея-заповедника "Коломенское", пересекать Москву-реку, а затем следовать к станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро.

На этом участке БКЛ планируют разместить четыре станции. Их рабочие названия: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" (обе − в районе Нагатинский затон), а также "Печатники" и "Текстильщики" в районе Печатники.