Собянин утвердил проект планировки территории БКЛ от "Каширской" до "Текстильщиков"

4 июля, 19:34
Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Сергей Собянин утвердил проект планировки территории Большой кольцевой линии метро от "Каширской" до проектируемой станции "Текстильщики". Текст постановления опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
"Утвердить проект планировки территории линейного объекта − участок проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции "Каширская" до проектируемой станции "Текстильщики", − сказано в постановлении. Документ также устанавливает новые границы объекта природного комплекса №69 в ЮАО "Бульвар по проспекту Андропова", исключив из него участок площадью 0,21 гектара.
Участок БКЛ от "Каширской" до "Текстильщиков" протяженностью 8,7 километра будет проходить под землей через территорию музея-заповедника "Коломенское", пересекать Москву-реку, а затем следовать к станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро.
На этом участке БКЛ планируют разместить четыре станции. Их рабочие названия: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" (обе − в районе Нагатинский затон), а также "Печатники" и "Текстильщики" в районе Печатники.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: