Однофамильцы героев Пушкина смогут бесплатно прокатиться на Московской канатной дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Однофамильцы героев произведений А. С. Пушкина смогут бесплатно проехать на Московской канатной дороге в понедельник, 6 июня. Об этом сообщается на сайте канатки.

"Дубровские, Ларины, Ленские, Томские, Белкины, Чекалинские и прочие смогут, предъявив удостоверение личности на кассе, использовать литературное преимущество своей фамилии", – говорится в сообщении.

Также посетителям, прочитавшим фрагмент стихотворения поэта, канатная дорога предоставит скидку 50%. Воспользоваться преимуществами получится с 16:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что государственный музей А. С. Пушкина подготовил специальную программу по случаю празднования дня рождения поэта 6 июня. Посетителей ждут экскурсии, посвященные самому писателю, его окружению и Москве тех времен, а также концерты.

