Новые дороги построят на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дороги обновят в столичных районах Царицыно и Москворечье-Сабурово. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты реконструируют участки Кантемировской, Каспийской улиц. Кроме того, работы проведут на Юго-Восточной хорде от Каспийской улицы до Павелецкого направления МЖД.

По словам главы транспортно-инженерного центра Института генплана Москвы Игоря Бахирева, Кантемировскую улицу расширят. Еще одну магистраль сформируют параллельно улице Бехтерева.

Обновленная улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность территорий. Помимо этого, появятся удобные маршруты общественного транспорта.

Еще в планах строительство мостов объекты на участках Южной рокады, Юго-Восточной хорды и нового радиального направления на юге столицы.

Ранее сообщалось, что в 2019 году начнут строить две дороги из поселения Московский. Одна из трасс протянется до будущей станции метро "Филатов Луг".