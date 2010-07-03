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09:42

Сдать кровь и сходить к врачу можно будет в павильоне МЦД 7 апреля

город общество медицина

09:42

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Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова

В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) 7 апреля можно будет проверить кровь на содержание холестерина и глюкозы по случаю Всемирного дня здоровья. Об этом сообщает информационный центр столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 13:00 до 18:00 желающие смогут пройти скрининговое обследование на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний. У посетителей будет возможность измерить рост, вес, артериальное и внутриглазное давление, проверить функции внешнего дыхания, сделать отоскопию слухового прохода и барабанной перепонки и другое.

По итогам обследования каждому дадут медицинское заключение и рекомендации врача. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность.

В этот день в павильоне МЦД лекции прочитают ведущие врачи города. Они расскажут о том, как вести здоровый образ жизни в мегаполисе.

В 13:00 начнется лекция о здоровом питании кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога клиники лечебного питания, специалиста по диетологии организационно-методического отдела департамента здравоохранения Югриты Вараевой.

Через три часа состоится лекция заведующей консультативно-диагностическим отделением по аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 департамента здравоохранения Москвы, врача аллерголога иммунолога высшей категории Елены Бобриковой об аллергии и о том, как можно сгладить ее воздействие на организм.

Демонстрационный павильон МЦД находится на площади Киевского вокзала. Его можно свободно посетить каждый день с 9:00 до 21:00.

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Павильон, посвященный Московским центральным диаметрам

город общество медицина

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