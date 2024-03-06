Москвичи смогут бесплатно отправить открытку в честь 8 Марта на Белорусском вокзале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиры "Аэроэкспресса" смогут бесплатно отправить 6-го и 7-го числа своим близким открытку к 8 Марта в терминале на Белорусском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

По информации компании, подобная акция организована вместе с "Почтой России". Получить открытку и марки, а также канцелярские принадлежности и инструкцию по заполнению, можно у сотрудников "Аэроэкспресса" на стойке информации. После заполнения открытку нужно положить в специальный почтовый ящик. В пресс-службе напомнили, что для точной отправки открытки адресату необходимо разборчиво указать место доставки.

Ранее аналогичную акцию "Аэроэкспресс" проводил в канун Нового года. Тогда новогоднюю открытку или письмо Деду Морозу москвичи и гости столицы могли отправить не только в терминалах "Аэроэкспресса" на Белорусском и Павелецком вокзалах, но и на 24 станциях метро Москвы. Отправить послание можно было до 8 января 2024 года.



Волонтеры Москвы подарят женщинам более 150 тыс цветов в честь 8 Марта