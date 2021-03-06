В Москве введут в эксплуатацию 10 новых медицинских объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые объекты здравоохранения введут в эксплуатацию в Москве в 2021 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В 2021 году планируется ввести 10 объектов здравоохранения", – уточнил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По словам представителя мэрии, речь идет о двух поликлиниках, двух подстанциях скорой медицинской помощи и терапевтическом корпусе израильской клиники "Хадасса" на территории международного медицинского кластера.

Кроме того, новые корпуса получит больница в Коммунарке – инфекционный, амбулаторно-поликлинический, детский корпуса и родильный дом. Также новый корпус откроется при ГКБ имени Ерамишанцева на Ленской улице.

Помимо готовых объектов, в Москве продолжается строительство еще нескольких медицинских площадок. Так, идут работы по созданию стационарного корпуса скорой помощи с вертолетной площадкой на территории больницы имени Боткина. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Как отметил Загрутдинов, помимо больничных корпусов возводятся также 12 современных поликлиник. В 2021 году рабочие приступят к строительству еще четырех крупных медицинских объектов, в числе которых корпус лучевой терапии, детско-взрослая поликлиника, взрослая поликлиника и подстанция скорой помощи.

В начале марта стало известно, что городскую клиническую больницу имени Боткина присоединили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, в распоряжении врачей и пациентов оказались совершенно новые возможности.

