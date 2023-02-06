На Казанском вокзале начала работу смотровая площадка

Фото: vk.com/rzd_official

Смотровая площадка открылась на Казанском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"Посетители Казанского вокзала теперь могут подняться на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на достопримечательности столицы: сталинские высотки, Останкинскую телебашню, площадь трех вокзалов", – отметили в пресс-службе.

Также у посетителей Казанского вокзала появится возможность присоединиться к 20-минутной аудиоэкскурсии, где участники смогут познакомиться с историей вокзала и узнать его секреты.

В пресс-службе добавили, что со смотровой площадки Казанского вокзала можно будет хорошо рассмотреть скульптуру дракона Зиланта, который является древним символом Казани.

Ранее сообщалось, что на Воробьевых горах открыли эскалаторную галерею, которая не функционировала 40 лет. Работу галереи возобновили по просьбам жителей столицы, теперь все желающие смогут за короткое время подняться на смотровую площадку Воробьевых гор и посмотреть на панораму города.

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