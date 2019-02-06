Названо место строительства станции метро "Кленовый бульвар"

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Участок под строительство станции метро "Кленовый бульвар" по решению Градостроительно-земельной комиссии выделили на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

Инвестору предоставят территорию площадью 7,026 гектара. "Кленовый бульвар" станет частью восточного участка БКЛ. Новую станцию построят на пересечении Коломенской улицы и Кленового бульвара. Сам участок планируют передать Московскому метрополитену по договору аренды.

Руководитель департамента Александр Прохоров отметил, что инвестиционные проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры, создают комфортные условия для горожан.

"Возведение данного инфраструктурного объекта соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта и будет осуществлено в рамках государственной программы Москвы "Развитие транспортной системы", – уточнил глава ведомства.

Ранее стало известно, что станцию БКЛ "Аминьевское шоссе" свяжут с Киевским направлением МЖД. Тогда жители ТиНАО и Подмосковья смогут совершать пересадку на метро, не доезжая до центра города.