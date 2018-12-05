Москвичи выберут лучший каток в парках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы смогут выбрать лучший каток из 17 столичных парков. Голосование "Зима в парках: где находится лучший каток" стартовало в проекте "Активный гражданин". Участник голосования может отдать свой голос только за один парк или сквер, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В голосовании участвуют катки, находящиеся в парках "Бабушкинский", "Дубки", "Красная Пресня", "Таганский", "Фили", "Сокольники", Гончаровском, Измайловском, Перовском, Северного речного вокзала, 50-летия Октября и в парке на Ангарской улице. Также свой голос можно отдать за ледовые площадки в сквере по Олонецкому проезду, в Воронцовском парке, в саду "Эрмитаж", в саду имени Баумана и в Парке Горького.

Каток участники голосования будут оценивать по состоянию льда, работе пунктов проката и раздевалок, музыке и свету. Также участники голосования дадут общую оценку катку.

По итогам голосования составят рейтинг московских катков.

Ранее сообщалось, что в столичных парках открылось более 40 катков. Сразу два из них накануне открыли на ВДНХ. Там впервые покататься на коньках можно вокруг ракеты "Восток". Общая вместимость двух катков составляет 3,6 тысячи человек. Кроме того, на ВДНХ начали работать павильон для керлинга и площадка для игры в снежки.