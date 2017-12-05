Более 7,5 км шумозащитных экранов установят при реконструкции Калужского шоссе

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При реконструкции Калужского шоссе в столице построят 7,58 километра шумозащитных экранов.

По словам главы городского департамента строительства Андрея Бочкарева, благодаря им вдоль трассы у жилых домов будет менее шумно. Сначала появится 11 шумозащитных экранов протяженностью около 2,22 километра. Их монтаж завершен более чем на 80 процентов. Сейчас работы идут в районе поселков Коммунарка, Газопровод, деревни Сосенки, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Второй этап реконструкции предусматривает строительство шести шумозащитных экранов на искусственных сооружениях. Их протяженность составит 724,8 метра. Затем вдоль трассы возведут 30 шумозащитных экранов протяженностью 4,64 километра. Они появятся в районе города Троицк, деревни Красная Пахра, населенных пунктов Ракитки, Десна, Ватутинки.

Участок Калужского шоссе до ЦКАД откроют для движения в III квартале 2018 года. Примерно к 14 декабря там откроется участок в 11,5 километра, по которому пролегают три путепровода и мост через реку Десну. Новая магистраль от МКАД до Троицка позволит добираться от МКАД до Троицка за 20 минут вместо трех часов.

В ходе реконструкции на Калужском шоссе установили новое освещение. Восемь подстанций обеспечат электричеством пешеходные переходы, светофоры, путепроводы, мосты и эстакаду. На трассе появится 11 пешеходных переходов. Они обеспечат бессветофорное движение автотранспорта по магистрали и доступность для пешеходов торговых и социальных объектов.