Строительство участка Калужского шоссе до ЦКАД завершится к концу 2018 года

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Участок Калужского шоссе до Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) откроют для движения в III квартале 2018 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого замглавы департамента строительства Москвы Петра Аксенова.

Также Аксенов анонсировал скорое открытие участка в 11,5 километра, по которому пролегают три путепровода и мост через реку Десну. Там первые автомобили смогут проехать уже через две недели.

Благодаря новой магистрали от МКАД до Троицка можно будет доехать за 20 минут. Раньше этот путь занимал до трех часов.

В ходе реконструкции на Калужском шоссе установили новое освещение. Восемь подстанций мощностью около трех тысяч киловатт обеспечат электричеством пешеходные переходы, светофоры, путепроводы, мосты и эстакаду.

Также на трассе появится 11 пешеходных переходов. Новые объекты позволят организовать бессветофорное движение автотранспорта по магистрали и обеспечить доступность для пешеходов торговых и социальных объектов.