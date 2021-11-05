С начала года Роспотребнадзор приостановил работу 132 кальянных в Москве

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В столице с начала года Роспотребнадзор приостановил работу 132 кальянных. Об этом говорится на сайте ведомства.

"За период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 192 кальянных, в том числе 132 кальянных с начала 2021 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города продолжается.

Ранее сообщалось, что магазину товаров для хобби и творчества "Леонардо" в торговом центре "Облака" грозит закрытие на 90 суток за продолжение деятельности в период нерабочих дней.