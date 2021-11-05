В Москве к 2025 году построят еще 12 пожарных депо

09:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
К 2025 году в Москве построят еще 12 пожарных депо, они появятся в районах, где отмечается дефицит таких объектов, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"За последние годы в Москве было построено 16 пожарных депо, однако работа по обеспечению безопасности продолжается – в ближайшие три года будет сдано еще 12 депо", – заявил он.
Загрутдинов пояснил, что новые депо расположатся в разных районах Москвы, где сегодня наблюдается нехватка объектов городской пожарной инфраструктуры.
"Это как уже сформированные городские территории, так и активно развивающиеся площадки", – уточнил руководитель Депстроя.
Отмечается, что депо будут построены в рамках Адресной инвестиционной программы развития Москвы, направленной на реализацию проектов в транспортной и социальной сферах, а также благоустройство территорий. В ближайшие три года в рамках данной программы будет построено 720 различных объектов.
Ранее сообщалось, что за последние 11 лет на территории столицы были зарегистрированы и начали работу 1 150 новых промышленных предприятий. Новые предприятия, открывшие свои производства в городе за эти годы, привлекли в экономику Москвы 8,5 миллиарда рублей и дали более 42 тысяч рабочих мест инженерам, конструкторам, строителям и ученым.
В Москве обсудили необходимость строительства пожарного депо в Нагатинском Затоне
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