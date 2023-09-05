Реставраторы расчистили керамическую плитку торгового дома Кузнецова

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Специалисты и участники проекта "Волонтеры-реставраторы" расчистили ранее обнаруженную керамическую плитку авторства Федора Шехтеля на арке торгового дома Кузнецова. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

К расчистке приступили в 2022 году. В ходе работ специалисты обнаружили масляную живопись, скрытую за многочисленными слоями шпаклевки.

"Живопись находится в аварийном состоянии и осыпается. Поэтому сейчас реставраторы проводят бережную расчистку одновременно с ее укреплением", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Сейчас работа реставраторов направлена на сохранение обнаруженной живописи. В частности, с нее удаляют потемневший лак, из-за чего она, ранее казавшись бордовой, обретает более яркий красноватый оттенок. В дальнейшем специалисты планируют приступить к тонированию утрат живописи, чтобы вернуть ей исторический облик.

Торговый дом Кузнецова располагается на Мясницкой улице. Он является объектом культурного наследия федерального значения.

Историческое здание построили в 1899–1901 годах по проекту архитектора Федора Шехтеля для владельца одного из крупнейших фарфорово-фаянсовых производств России конца XIX – начала XX веков Матвея Кузнецова. На первом этаже постройки ранее располагался знаменитый Дом фарфора.

До этого стало известно, что инвестор отреставрирует в Москве "Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900–1932 годах" по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Объект располагается в Большом Афанасьевском переулке. Договор с инвестором был заключен на 49 лет.



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