В Москве втрое сократился срок получения услуги по подземным коммуникациям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сроки предоставления техзаключения о соответствии проектов сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на портале mos.ru сократились в Москве с 5 августа. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что раньше на оформление документов выделялось до 90 дней, 10 из которых отводилось на саму услугу, а остальные 80 – на приостановление процессов для оплаты или доработок. Теперь весь процесс займет не более 30 рабочих дней. На предоставление заключения по-прежнему отводится 10 дней, а на различные приостановки – только 20.

Ефимов отметил, что до этого заявителям приходилось подписывать договор через личный кабинет и предоставлять документы, подтверждающие оплату. По новым правилам в ЛК выставляется счет-договор, оплата которого и будет считаться фактическим согласием на оказание услуги.

Кроме того, в столичном департаменте информационных технологий уточнили, что, если заявитель ранее получил отрицательное техническое заключение, он может внести в него необходимые коррективы и направить его заново.

"За подачу заявления в срок до 60 рабочих дней с даты оформления отрицательного технического заключения дополнительная плата взиматься не будет, если после доработки материалов не возникли изменения проектного планово-высотного положения подземных коммуникаций и сооружений", – добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В том числе сведения о несоответствии проектных решений требованиям градостроительного развития территории направляются заявителю вместе с решением об отказе приема документов до выставления счета-договора.

Раннее Ефимов сообщил, что Москва выделит 184,8 гектара земли для строительства производственных и соцобъектов. Благодаря этому в столице будут реализованы более 100 градостроительных проектов. Среди них – частные дома, общественно-деловые, спортивные и производственные объекты.