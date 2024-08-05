Посаженное авиаконструктором Лавочкиным в Тверском районе дерево спасли от спиливания

Фото: Алексей Симонов

Дерево, которое было посажено авиаконструктором Семеном Лавочкиным во дворе дома 19а на улице Тверской, собирались спилить, однако местные жители не позволили этого сделать. Об этом Агентству "Москва" рассказал член Общественного совета при префекте ЦАО, руководитель московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

"Порой историческую ценность представляют не только здания, но и деревья. Жители встали горой на защиту этого артефакта. Один раз его уже пытались срубить, и москвичи вполне обоснованно опасаются, что такие попытки будут предприниматься еще не раз. Специалисты определили: дерево можно вылечить и спасти. Считаю, что мы обязаны сохранить его, потому что оно уникально само по себе и представляет культурно-историческую ценность", – рассказал Максим Джетыгенов.

Дерево находится во дворе дома, где с 1947 по 1960 годы жил Семен Лавочкин: об этом свидетельствует мемориальная доска, установленная на здании. В это время Лавочкин посадил тогда еще небольшой саженец, который за прошедшие десятилетия вырос, раскинув свои ветви почти над всем двором. Растение находилось под угрозой спиливания – на него уже был выдан порубочный билет, и 20 июля рабочие уже пытались его спилить, однако жители дома не позволили сделать это.

Джетыгенов уточнил, что активисты добились промежуточного результата: дерево попытаются вылечить, конкретные меры уже определены.

"Сейчас наша общая и лично моя задача – чтобы дерево оставили в покое, и ни в коем случае не спилили <...>. Надеюсь, у нас все получится!" – добавил он.

Ранее Джетыгенов вместе с инструктором московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей провел для жителей столицы очередную лекцию по безопасности в летний период. Слушатели с инструкторами обсудили правила общего поведения в летний период с уклоном на правила поведения во время грозы.