Депутат МГД Артемьев: у станций Бирюлевской линии метро жители хотят видеть велопарковки

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Недавний опрос жителей районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное в рамках информационного проекта "Метро в Бирюлево – это клево" показал, что они хотят, чтобы новые станции были обеспечены банкоматами, станциями для зарядки телефона и велопарковками у входа в вестибюль, сообщил куратор проекта, депутат Мосгордумы, летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев.

"В числе основных пожеланий бирюлевцев – хорошее освещение и вентиляция, наличие системы видеонаблюдения, охраны, вендинговых аппаратов с едой и напитками, банкоматов и Wi-Fi. Также жители обращают внимание на удобство переходов между станциями и к другим видам транспорта – автобусам, электричкам. Приятно, что многие москвичи ведут здоровый образ жизни, увлекаются велопрогулками. Им будет удобно добираться до метро на велосипедах. Разумеется, они хотят видеть у каждой новой станции удобную велопарковку", – сказал Артемьев.

По его словам, это результаты анкетирования, в котором приняли участие более 300 человек.

Депутат МГД также подчеркнул, что жителей волнует обеспечение доступности новых станций для людей с ограниченными возможностями здоровья: нужны пандусы, лифты, широкие проходы и информационные указатели.

"Открытие Бирюлевской линии метро – долгожданное событие для многих москвичей, в первую очередь для жителей Южного округа столицы. Им станет удобнее добираться до работы, выезжать в центр города. В рамках встреч прислушиваюсь к их мнению: что устраивает, а что хотелось бы изменить. Ведь главное – сделать так, чтобы будущие пассажиры метро остались довольны результатом. Кроме того, создана почта MetroKlevo@yandex.ru, куда можно прислать свои предложения и задать интересующие вопросы о ходе строительства новой линии. Обязательно обобщу все предложения бирюлевцев и подготовлю обращения в профильные инстанции", – отметил Артемьев, передает "Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что три новые радиальные линии метро появятся в Москве в ближайшие годы. В настоящее время в активной стадии возведения находится участок Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка". Общая протяженность участка составляет 26,6 километра.

Еще одна новая линия – Рублево-Архангельская – будет проходить от делового центра "Москва-Сити" до микрорайона Рублево-Архангельское. Также в столице построят Бирюлевскую линию. В настоящее время специалисты занимаются проектированием участка от "ЗИЛ" до станции "Бирюлево".