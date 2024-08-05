Российские артисты поделятся детскими воспоминаниями о Московском зоопарке

Фото: Евгений Земцов

Московский зоопарк опубликовал первый выпуск видеопроекта "Как попасть в детство: истории о зоопарке", приуроченного к 160-летнему юбилею зоосада, рассказала ведущая видеопроекта, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Богатая разнообразная история зоосада впечатляет и восхищает. Зоопарк радовал и продолжает радовать многие поколения москвичей. Наши современники помнят, как ходили сюда в детстве, и это стало одними из самых ярких и незабываемых воспоминаний. Мы подумали, как интересно было бы услышать живые истории о зоопарке тех, кто был в нем несколько десятилетий назад. Поэтому решили запустить добрый и душевный проект "Как попасть в детство: истории о зоопарке", – рассказала Акулова.

Гостьей первого выпуска стала заслуженная артистка России Ольга Прокофьева, известная в том числе по роли в ситкоме "Моя прекрасная няня". Прокофьева рассказала, как посещение зоопарка в детстве привело ее к любви к лошадям, а также почему в детстве ее сравнивали с зеброй.

Выпуски видеопроекта "Как попасть в детство: истории о зоопарке" выходят в официальных аккаунтах Московского зоопарка и Светланы Акуловой в социальных сетях. Следующий выпуск будет посвящен воспоминаниям заслуженного артиста России, аккордеониста Петра Дранги.

Ранее в Пресненском районе прошла встреча активных жителей с инженером-экологом, директором Московского зоопарка Светланой Акуловой, в ходе чего было спланировано озеленение территории вокруг дома по адресу Богословский переулок, дом 5.