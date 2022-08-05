Первое в РФ производство транзисторов на основе нитрида галлия откроется в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России появится первая экспериментальная линия по выпуску кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия. Откроет линию резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" – Зеленоградский нанотехнологический центр (АО "ЗНТЦ"). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что данные радиоэлектронные компоненты используют при производстве мощных источников питания, модулей систем связи 5G, оборудования для серверов и дата-центров, беспроводных зарядных станций для электротранспорта.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что центр, расположенный на площадке "МИЭТ" ОЭЗ, завершил очередной этап подготовки инфраструктуры для выпуска кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия – строительство и ввод в эксплуатацию участка для экспериментального производства. Ефимов отметил, что предприятие вложило в проект около миллиарда рублей.

В материале говорится, что развитие технологий на основе нитрида галлия имеет стратегическое значение для телекоммуникации, автомобильной промышленности, промышленной автоматики и энергетики.

В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что ключевыми преимуществами транзисторов на основе этого полупроводника являются быстродействие в сравнении с изделиями, созданными по другим технологиям (MOSFET и IGBT), а также возможность работы при сильном напряжении и высокая надежность.

Ранее Ефимов заявил, что в первом квартале 2022 года компании – резиденты "Технополиса "Москва" создали более 400 новых рабочих мест. По словам Овчинского, почти половина сотрудников занята на предприятиях по производству микроэлектроники.

Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что наибольшее число рабочих мест в 2022 году предоставил кластер микроэлектроники и робототехники. Отмечалось, что 32 предприятия наняли почти 200 человек.

