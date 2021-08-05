Наталья Сергунина: 10 миллионов человек посетили "Москвариум" на ВДНХ за шесть лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
10 миллионов человек посетили "Москвариум" на ВДНХ со дня его открытия. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы. За шесть лет его посетили 10 миллионов человек", – отметила заммэра.
"Москвариум" является одним из крупнейших подобных комплексов в мире, построенных вдали от побережья. Его площадь – 53 тысячи квадратных метров. В комплексе живут около 12 тысяч водных обитателей из самых разных мест планеты – от Байкала до Амазонки, от Сахалина до Гренландии.
Ранее стало известно, что в "Москвариуме" на ВДНХ впервые родился улыбающийся скат. Новорожденный восточноамериканский скат-бычерыл оказался самцом, его вес составил 500 граммов, а размер – 35 сантиметров в диаметре. На данный момент он находится под пристальным наблюдением ихтиологов.
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