Москвичей приглашают поучаствовать в экологическом субботнике в парке "Лосиный остров"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей приглашают поучаствовать в экологическом субботнике 8 августа в национальном парке "Лосиный остров". Его организует городское региональное отделение партии "Единая Россия", сообщает Агентство "Москва".

"Горожане смогут не только помочь улучшить парк, но и познакомятся с удивительной историей медведя Малыша и его "мамой" – дрессировщицей Валентиной Пантелеенко, которые вот уже несколько лет живут на территории парка", – сообщили в пресс-службе отделения партии.

Уточняется, что медвежонок попал к Валентине Пантелеенко из Липецкого зоопарка. Воспитанный по уникальной методике трехметровый медведь работает без поводка и намордника. Он снялся в фильме "Барышня-крестьянка" и "Сердце медведицы". Представители партии регулярно оказывают поддержку дрессировщице и ее подопечному.

В сообщении пресс-службы уточняется, что также москвичей приглашают принять участие в очистке берегов Яузы от мусора.

Ранее сообщалось, что пруд Заболотье, который располагается на северо-востоке Москвы, планируют очистить от ила и благоустроить до декабря 2020 года.