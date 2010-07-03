Москвичи смогут побывать на "станции Марс" и узнать о работе аэропорта Домодедово

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 8 по 10 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент предпринимательства и инновационного развития города.

"Гостей и жителей столицы ждут многочисленные иммерсивные и образовательные экскурсии, а также лекции и мастер-классы", – говорится в сообщении ведомства.

Регистрация на участие в акции уже открыта на сайте turniketov.net. Мероприятие будет объединено общей темой "Концептуальный отдых". Отмечается, что компании малого и среднего бизнеса подготовили мотивационно-познавательные и профориентационные программы. Они совмещают в себе образовательную и развлекательную составляющие.

В августе к акции присоединится ряд новых площадок, среди них "станция Марс" в ТРЦ "Ривьера". Она представляет собой макет научно-исследовательской станции на Марсе и космопорта орбитальной станции. В игровом мире посетители смогут примерить на себя роль постоянного экипажа и узнать, какие высокотехнологичные специальности будут востребованы в будущем. Кроме того, на этой площадке будет работать мастер-класс ФРИЗ. Гостям расскажут, как на Марсе образуются облака, и покажут зрелищные опыты.

Вместе с тем во время "Дня без турникета" посетителям предложат ознакомиться с работой аэропорта Домодедово. Можно будет посетить авиатехническую базу и понаблюдать за взлетом и посадкой воздушных судов.

Также организуют образовательную прогулку-экскурсию на трамвае. Гостям расскажут интересные подробности о Меньшиковой башне, Доме со зверями, кинотеатре "Колизей" и других достопримечательностях столичного центра.

Ранее сообщалось, что в павильоне Московских центральных диаметров с момента его открытия провели уже более 300 экскурсий. Кроме экскурсий, там проводятся культурные и образовательные городские акции. В павильоне организована интерактивная выставка Art of Moscow, которая объединила работы в технике так называемого быстрого рисунка, запечатлевшие пассажиров общественного транспорта.