Фурсин заявил об увеличении числа посетителей столичных ресторанов с QR-кодами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин оценил ситуацию с посещаемостью ресторанов и кафе Москвы по QR-кодам. Об этом сообщает ТАСС.

"С момента начала работы заведений общественного питания в "бесковидном" формате прошла неделя. За это время число посетителей этих заведений, предъявляющих на входе QR-код, выросло в 2,5 раза", – заявил специалист.

С 28 июня заведения общественного питания в Москве закрыты для непривитых и непереболевших горожан. Для посещения таких мест требуется либо завершенная вакцинация от COVID-19, либо факт перенесенной болезни, либо отрицательный ПЦР-тест. Любой из этих трех статусов должен отражаться в специальном QR-коде.

Позднее стало известно, что власти города планируют поощрения для дисциплинированных трудовых коллективов Москвы. Речь идет о выполнении требования о вакцинации 60% сотрудников – для первых ста компаний, которые завершат процедуру, предусмотрены налоговые льготы.