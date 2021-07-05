Фурсин заявил об увеличении числа посетителей столичных ресторанов с QR-кодами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин оценил ситуацию с посещаемостью ресторанов и кафе Москвы по QR-кодам. Об этом сообщает ТАСС.
"С момента начала работы заведений общественного питания в "бесковидном" формате прошла неделя. За это время число посетителей этих заведений, предъявляющих на входе QR-код, выросло в 2,5 раза", – заявил специалист.
С 28 июня заведения общественного питания в Москве закрыты для непривитых и непереболевших горожан. Для посещения таких мест требуется либо завершенная вакцинация от COVID-19, либо факт перенесенной болезни, либо отрицательный ПЦР-тест. Любой из этих трех статусов должен отражаться в специальном QR-коде.
Позднее стало известно, что власти города планируют поощрения для дисциплинированных трудовых коллективов Москвы. Речь идет о выполнении требования о вакцинации 60% сотрудников – для первых ста компаний, которые завершат процедуру, предусмотрены налоговые льготы.
Столичные рестораторы подводят итоги первых выходных после введения QR-кодов
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