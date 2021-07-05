"Техноград" на ВДНХ запускает новый онлайн-курс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ запускает бесплатный онлайн-курс "Мотивация и ориентация на результат. Как изменить мышление и достигнуть цель". Занятия будут проходить в онлайн-формате дважды в неделю с 7 по 30 июля, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Для участия необходима предварительная регистрация. Ссылка на трансляцию придет пользователю на электронную почту, указанную при регистрации.
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, курсы посвящены формированию личностных компетенций.
"Сотрудники, которые тренируют и развивают эти умения, становятся более конкурентоспособными, а курсы "Технограда" помогают людям освоить эти навыки бесплатно. За последние полтора года обучение прошли свыше 70 тысяч человек", – приводятся в материале слова Фурсина.
Уточняется, что курс рассчитан на широкую аудиторию и не требует специальной подготовки. Программа обучения состоит из восьми вебинаров. Первое занятие состоится 7 июля с 15:00. Слушателям расскажут, что такое проактивный подход в работе и как развить проактивность в себе.
На втором вебинаре расскажут, от чего зависит достижение целей, и познакомят с пятью принципами эффективного целеполагания. На третьем и четвертом занятиях будет рассмотрена тема понимания свих истинных желаний и управления эмоциями.
Тема пятой онлайн-встречи – ограничивающие убеждения. На шестом занятии речь пойдет о принципах дизайн-мышления. На седьмом занятии участники узнают, где искать единомышленников и наставников для достижения целей. А последнюю встречу посвятят повторению пройденного материала и ответам на вопросы.
Ранее у столичного "Технограда" появился авторский карьерный подкаст. Его слушатели узнают, как произвести впечатление на собеседовании, составить хорошее резюме и стать востребованным на рынке труда. В подкасте ведущий разговаривает с экспертами, в качестве которых выступают психологи и HR-специалисты центра развития карьеры "Технограда", карьерные консультанты и приглашенные спикеры.
Аудиопроект представлен на платформах "Яндекс.Музыка", Google и Apple Podcasts. Выпуски опубликованы как в веб-версиях сервисов, так и в их мобильных приложениях. Послушать их можно бесплатно.
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