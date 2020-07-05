Серия концертов для автомобилистов стартовала в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Группа The Hatters дала первый концерт специальной серии живых выступлений Live & Drive в Москве.

На парковке спорткомплекса "Лужники" собралось порядка 200 автомобилей. В рамках нового концертного формата посетить шоу могли только зрители на автомобилях.

Артисты выступают на сцене, а звук передается через динамики и по FM-частоте. Это позволяет соблюдать требование социальной дистанции.

С середины марта в целях борьбы с коронавирусом в России были запрещены массовые мероприятия, в том числе концерты.

В рамках Live & Drive до 29 августа также запланированы концерты певицы Zivert, Леонида Агутина, Дианы Арбениной, группы "Сплин" и Басты.

2 июля в Москве впервые прошел музыкальный open air в исполнении народного артиста Дениса Мацуева. В этом году он отметил 45-летие.

Концерт смогли посмотреть миллионы зрителей со всего мира. Была организована онлайн-трансляция мероприятия.