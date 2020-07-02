Автоконцерт Block Party проведут в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Хип-хоп радио STUDIO 21 и объединение Encore Squad организуют 4 июля первую бесплатную автовечеринку Block Party. В данном мероприятии примут участие популярные артисты, наблюдать его можно будет из автомобиля перед "ЦСКА Арена".

Начало запланировано в столице в 19:00. В течение трех часов выступят коллективы НЕДРЫ, Смоки Мо, ZULUWARRIOR, BORIS REDWALL, 909 и другие исполнители. Смотреть за перформансом москвичи и гости столицы смогут с соблюдением всех мер предосторожности из транспортных средств.

Так, следить за шоу зрители смогут на медиафасаде высокого разрешения размером 460 квадратных метров. Гостей мероприятия, которые приедут на личной машине, выберут случайным образом из числа зарегистрировавшихся на специальном сайте. Подать заявку надо до 12:00 3 июля.

Подчеркивается, что трансляция Block Party будет доступна по всей зоне вещания радиостанции STUDIO 21и на странице "ВКонтакте".

Ранее говорилось, что в Подмосковье открыли первый автокинотеатр. Это площадка под открытым небом, куда можно приехать на машине и, не выходя из нее, посмотреть фильм.