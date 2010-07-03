В Музеях Московского Кремля откроется уникальная выставка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца 12 июля откроется выставка "Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала, что в музее хранится уникальная коллекция государственных регалий, которые совсем не давно были отреставрированы. По ее словам, многие вещи будут впервые представлены для посетителей.

На выставке покажут старинные иконы, личные вещи монархов, алмазные венцы царей Ивана и Петра (будущего Петра I) Алексеевичей, ренессансный итальянский шлем, парадное оружие, конское убранство, ювелирные изделия русских и западноевропейских мастеров. А также икона "София Премудрость Божия" первой половины XV столетия.

На выставке также будет работать мультимедийная программа, с помощью которой гости экспозиции смогут погрузиться в процесс работы музейных реставраторов. Гагарина добавил, что в дальнейшем все представленные экспонаты войдут в состав экспозиции музея на Красной площади. Посмотреть уникальные экспонаты можно до 13 декабря.

Ранее сообщалось, что специалисты планируют завершить новый музейный комплекс на Красной площади в 2021 году. С его открытием в столице появится культурная "золотая миля".

В новом здании выставят уникальные объекты, объединяющие и великие творения зодчества, и сокровища России.

