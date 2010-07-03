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15:04

"Хрупкий образ совершенства": выставка уникальных фарфоровых скульптур откроется в Москве

культура выставки

15:04

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Фото: предоставлено "Галереей Анастасии Чижовой"

11 июля в Государственном музее-усадьбе "Остафьево" – "Русский Парнас" открывается выставка костюмированной фарфоровой скульптуры "Хрупкий образ совершенства" из собрания Музея кукол "Галерея Анастасии Чижовой". Проект посвящен 80-летию со дня рождения члена Союза художников России, художника театра и кино, главного художника Музея кукол Олины Вентцель.

Уникальные работы составляют основу коллекции музея. Каждый экспонат выполнен из фарфора вручную и в единственном экземпляре. Костюмы для кукол изготовлены с использованием антикварных тканей и кружева, украшены ручной вышивкой бисером и жемчугом. Нынешняя выставка занимает особое место среди тематических выставок, организуемых музеем.

В числе экспонатов – художественные образы известных исторических персон, литературных героев, сказочных персонажей. Особый интерес представляют куклы, созданные в человеческий рост. Среди них – художественные образы Пушкина, Гоголя. На выставке представлена также работа под названием "Волшебный образ Венеции": прекрасная венецианка, символизирующая собой "хрупкий образ совершенства", завоевала Гран-при на I Международном фестивале искусств "Традиции и современность". Ценность выставки не только в ее высокой эстетической составляющей, но и в том информационном материале, который содержит в себе каждый экспонат. Вентцель считала куклу "инструментом познания мира" – вот почему девизом Музея кукол "Галерея Анастасии Чижовой" стали слова: "Созерцая прекрасное, познавать".

Последние 20 лет жизни Олина Вентцель занималась авторской куклой. Произведения мастера хранятся во многих европейских музеях, в частных коллекциях Мирей Матье, Пола Маккартни, королевы Дании Маргрете II, которая писала: "Эти куклы – настоящие произведения искусства, их должно видеть как можно большее число людей". Олина Вентцель была награждена медалью "За вклад в коллекционное дело России", удостоена почетного звания "Мэтр музейной куклы".

Когда: с 11 июля по 4 ноября
Где: Государственный музей-усадьба "Остафьево" − "Русский Парнас"
культура выставки

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