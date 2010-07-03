Столичные власти заинтересовались ночной жизнью Москвы

Столичный департамент культуры планирует изучить ночную клубную жизнь Москвы. Об этом рассказал на Московском урбанистическом форуме первый замглавы ведомства Сергей Перов.
По его словам, в последнее время департамент активно занимается изучением ночной клубной жизни столицы. Как пояснил Перов, "современный мегаполис мировой не может жить только днем, жизнь продолжается ночью". Он отметил, что представители ведомства "хотели бы понимать, как эта жизнь развивается, и что нужно делать, чтобы эта жизнь была полнее и интереснее".
Перов напомнил, что сейчас в столице проводят много ночных культурных мероприятий, причем некоторые из них уже стали традиционными. В их числе – "Ночь театров", "Библионочь", "Ночь в музее", "Ночь кино" и "Ночь искусств". Замглавы департамента культуры добавил, что у ряда праздников, например новогодних, также есть "ночная культурная повестка".
Ранее зарубежные участники Московского урбанистического форума высоко оценили темпы развития российской столицы. Заммэра Наталья Сергунина отметила, что все крупные города проходят тот этап, когда важным ресурсом развития становится человеческий капитал.
Московский урбанистический форум проводится в столице с 2011 года. В этом году он открылся 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой деловых и культурных мероприятий форума стал парк "Зарядье".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.