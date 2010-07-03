Столичные власти заинтересовались ночной жизнью Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный департамент культуры планирует изучить ночную клубную жизнь Москвы. Об этом рассказал на Московском урбанистическом форуме первый замглавы ведомства Сергей Перов.

По его словам, в последнее время департамент активно занимается изучением ночной клубной жизни столицы. Как пояснил Перов, "современный мегаполис мировой не может жить только днем, жизнь продолжается ночью". Он отметил, что представители ведомства "хотели бы понимать, как эта жизнь развивается, и что нужно делать, чтобы эта жизнь была полнее и интереснее".

Перов напомнил, что сейчас в столице проводят много ночных культурных мероприятий, причем некоторые из них уже стали традиционными. В их числе – "Ночь театров", "Библионочь", "Ночь в музее", "Ночь кино" и "Ночь искусств". Замглавы департамента культуры добавил, что у ряда праздников, например новогодних, также есть "ночная культурная повестка".

Ранее зарубежные участники Московского урбанистического форума высоко оценили темпы развития российской столицы. Заммэра Наталья Сергунина отметила, что все крупные города проходят тот этап, когда важным ресурсом развития становится человеческий капитал.

Московский урбанистический форум проводится в столице с 2011 года. В этом году он открылся 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой деловых и культурных мероприятий форума стал парк "Зарядье".