В ТПУ "Улица Дмитриевского" появится жилой комплекс с паркингом и ТЦ

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Первый заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев рассказал о планах строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Улица Дмитриевского". К открытию одноименной станции московской подземки в составе ТПУ построят небольшой жилой комплекс, перехватывающий паркинг и торговый центр, передает Интерфакс.

"К открытию станции метро "Улица Дмитриевского" уже будет закончено строительство технологической части узла. На станции появятся пассажирский терминал, перроны посадки и высадки пассажиров, навес и перехватывающий паркинг", – рассказал Суниев.

По словам зама гендиректора "Мосинжпроекта", в терминале расположится торговый центр на 14,9 тысяч квадратных метров и жилой комплекс со встроенными коммерческими площадями на 40 тысяч квадратных метров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил о расширении строительства столичного метрополитена. Он пояснил, что участок Кожуховской линии метро от "Некрасовки" до "Косино" будет закончен до 2019 года.