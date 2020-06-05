Разрешение на льготную парковку получат жители девяти домов в Новогирееве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Новогирееве жители еще девяти домов смогут оформить резидентное разрешение на льготную парковку, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В платную парковочную зону будут включены Свободный проспект, дом 10, корпус 1, дом 21/2, дом 37, корпус 2, дом 39, корпус 2; Союзный проспект, дом 20, корпуса 1,2,3,4 и улица Фрязевская, дом 3, корпус 2", – говорится в сообщении.
В "Московском паркинге" отметили, что на участках улиц, расположенных около перечисленных домов, не предусмотрена парковка. Поэтому адреса включили в зону платной парковки, чтобы жители смогли оформить резидентное разрешение и оставлять машину на платных парковках на соседних улицах.
Оформить и продлить парковочные разрешения можно на mos.ru. Заявку будут рассматривать шесть рабочих дней. А с 25 мая работу возобновили 88 центров "Мои документы". Также обратиться можно онлайн, воспользовавшись формой на едином транспортном портале. Консультацию по вопросам платных парковок можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 539-54-54.
Резидентные парковочные разрешения – это документы, которые позволяют жителям конкретных районов Москвы бесплатно оставлять машину на платных парковках своего же района. При этом действует ограничение – услуга доступна только с 20:00 до 8:00. Доступно также оформление круглосуточного разрешения на год, два или три. Пользователям доступно продление, но не ранее чем за два месяца до окончания действия документа.
"Мосгорсправка": парковочный абонемент
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: