Разрешение на льготную парковку получат жители девяти домов в Новогирееве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Новогирееве жители еще девяти домов смогут оформить резидентное разрешение на льготную парковку, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В платную парковочную зону будут включены Свободный проспект, дом 10, корпус 1, дом 21/2, дом 37, корпус 2, дом 39, корпус 2; Союзный проспект, дом 20, корпуса 1,2,3,4 и улица Фрязевская, дом 3, корпус 2", – говорится в сообщении.

В "Московском паркинге" отметили, что на участках улиц, расположенных около перечисленных домов, не предусмотрена парковка. Поэтому адреса включили в зону платной парковки, чтобы жители смогли оформить резидентное разрешение и оставлять машину на платных парковках на соседних улицах.

Оформить и продлить парковочные разрешения можно на mos.ru. Заявку будут рассматривать шесть рабочих дней. А с 25 мая работу возобновили 88 центров "Мои документы". Также обратиться можно онлайн, воспользовавшись формой на едином транспортном портале. Консультацию по вопросам платных парковок можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 539-54-54.

Резидентные парковочные разрешения – это документы, которые позволяют жителям конкретных районов Москвы бесплатно оставлять машину на платных парковках своего же района. При этом действует ограничение – услуга доступна только с 20:00 до 8:00. Доступно также оформление круглосуточного разрешения на год, два или три. Пользователям доступно продление, но не ранее чем за два месяца до окончания действия документа.

