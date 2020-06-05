Главный ботанический сад откроется для посещения не позднее 11 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Территория Главного ботанического сада имени Цицина Российской академии наук откроется для посещения не позднее 11 июня, сообщил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

По его словам, сад закрыли для посещения несколько месяцев назад из-за пандемии.

"Сейчас по прошествии нескольких месяцев мы понимаем, что это было правильное решение. На следующей неделе мы ботанический сад откроем для посещения. Я постараюсь проследить, чтобы это было как можно быстрее", – подчеркнул Фальков.

Министр отметил, что те, кто живет рядом с ботаническим садом, смогут прогуляться там.

Территория Главного ботанического сада имени Цицина РАН закрыта для посещения с 18 марта на основании приказа министра науки и высшего образования РФ.

С 1 июня городские парки и природные территории департамента природопользования и охраны окружающей открылись для прогулок и индивидуальных занятий спортом.

В профилактических целях во всех городских парках нанесены специальные разметки, указывающие о социальной дистанции. Всех посетителей призывают носить маски и перчатки. Горожан просят отказаться от использования лавочек, беседок, детских и спортивных площадок и других объектов парковой инфраструктуры.

Посещать городские пространства можно при условии соблюдения графика, который опубликован на портале mos.ru. Спланировать свой визит можно онлайн с помощью специальной карты, а также в приложении "Моя Москва" и с помощью сервиса "Яндекс.Карты".

