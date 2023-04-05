В Зеленограде построят детский сад на 250 мест с бассейном

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Зеленограде построят новый детский сад с бассейном. Он появится на территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники в районе Крюково, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дошкольное учреждение станет частью программы комплексного освоения территории бывшей промзоны, в ходе которой появится новый городской квартал с объектами деловой и социальной инфраструктуры.

Детский сад на 250 мест расположится в новом трехэтажном здании общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. При его проектировании учитывались современные требования к образовательному процессу. Здание и территория вокруг адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них обустроят удобные входные зоны и безбарьерный доступ во все групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы. Бассейн оборудуют специальной раздевалкой.

На прилегающей территории будут расположены пешеходные дорожки, игровые площадки с резиновым покрытием, шумозащитные ограждения, светильники и малые архитектурные формы. Там появятся места для хранения колясок, санок и велосипедов, деревья и кустарники.

После того как детский сад построят и введут в эксплуатацию, его планируется передать городу и встроить в столичную систему образования. Это первый детский сад на территории жилого комплекса. Его построят рядом с уже строящимися жилым кварталом и школой.

Ранее стало известно, что строительная готовность школы в Щаповском в ТиНАО составляет 60%. Образовательный комплекс рассчитан на 800 детей. В школе оборудуют необходимые пространства для изучения дисциплин, а также для занятий творчеством и исследовательской деятельностью.



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