Строительство школы в поселении Щаповском завершено на 60%

Фото: stroi.mos.ru

Работы по устройству фасадов школы в поселении Щаповском в ТиНАО подходят к завершению. Готовность здания превышает 60%, заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, образовательное учреждение рассчитано на 800 мест. Застройщиком объекта является автономная некоммерческая организация "Развитие социальной инфраструктуры".

Так, на первом этаже корпуса будут располагаться кабинеты для начальных классов, IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс, игровая, многосветное пространство, помещения административной группы, медицинский блок, столовая, зона ожидания, гардеробные, вестибюль и комната охраны.

На втором этаже разместят учебные кабинеты. Также там будут находиться помещения для занятий по музыке и акварельной живописи, шахматный кружок, зрительный зал и спортивные залы.

Третий этаж будет включать в себя кабинеты физики, химии и биологии, иностранного языка, учебный кабинет основ и принципов программирования. На четвертом этаже расположатся классы средней и старшей школ.

Также в образовательном заведении будут присутствовать робокласс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, кабинет химии с лаборантской, библиотека, закрытый фонд с выдачей книг и кабинет иностранного языка. В дошкольном отделении соорудят групповые ячейки со спальной зоной, физкультурный зал, буфет и другие кабинеты.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к началу нового учебного года в Москве планируется благоустроить территории свыше 160 школ и детских садов. По словам мэра столицы, будут обновлены пешеходные дороги и проложены новые, отремонтированы и установлены детские площадки, восстановлены футбольные, волейбольные и баскетбольные поля.

Детский сад, школа и поликлиника начнут работать в Молжанинове в 2023 году

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