Более тысячи человек пришли на взвешивание бойцов ММА в павильоне МЦД

Официальную церемонию взвешивания участников турнира Fight Nights Global 92 в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) посетили более тысячи человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Торжественное мероприятие посетили более тысячи человек, а всего за день в павильон пришли более 1,6 тысячи человек. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечал DMC Rico и участники проекта "Музыка в метро" группа #Mulermanband", – говорится в сообщении.
Заместитель начальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова отметила, что более 50 тысяч человек посетили павильон с момента его открытия.
Fight Nights Global – международная организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам.
Павильон МЦД работает без выходных в течение всего 2019 года. Заглянуть в него можно с 9:00 до 21:00. Пассажиры смогут узнать все о новом наземном метро, понаблюдать за реализацией проекта в режиме онлайн и предложить организаторам свои идеи для МЦД.
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