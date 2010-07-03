Более тысячи человек пришли на взвешивание бойцов ММА в павильоне МЦД

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

Официальную церемонию взвешивания участников турнира Fight Nights Global 92 в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) посетили более тысячи человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Торжественное мероприятие посетили более тысячи человек, а всего за день в павильон пришли более 1,6 тысячи человек. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечал DMC Rico и участники проекта "Музыка в метро" группа #Mulermanband", – говорится в сообщении.

Заместитель начальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова отметила, что более 50 тысяч человек посетили павильон с момента его открытия.

Fight Nights Global – международная организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам.

Павильон МЦД работает без выходных в течение всего 2019 года. Заглянуть в него можно с 9:00 до 21:00. Пассажиры смогут узнать все о новом наземном метро, понаблюдать за реализацией проекта в режиме онлайн и предложить организаторам свои идеи для МЦД.