Участников турнира Fight Nights Global 92 взвесят в павильоне МЦД

Участников турнира Fight Nights Global 92 будут взвешивать в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) 5 апреля.
"В рамках мероприятия, которое начнется в 17:30, состоится процедура взвешивания и дуэли взглядов Face-to-Face, которая особенно интересна поклонникам смешанных единоборств и привлекает внимание обычных зрителей", – приводит сообщение пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Агентство "Москва".
DMC RICO и участник проекта "Музыка в метро" Яша Мулерман будут ответственны за музыкальное сопровождение.
Также на мероприятии разыграют 20 билетов на Fight Night Global 92, который состоится 6 апреля.
Fight Nights Global – международная организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам.
Павильон МЦД работает без выходных в течение всего 2019 года. Заглянуть в него можно с 9:00 до 21:00. Пассажиры смогут узнать все о новом наземном метро, понаблюдать за реализацией проекта в режиме онлайн и предложить организаторам свои идеи для МЦД.
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