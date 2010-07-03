Новый памятник архитектуры появился в Москве

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Дом купца Дмитрия Виноградова признали объектом культурного наследия регионального значения. Здание будет находиться под охраной государства, его запрещено сносить и изменять исторический облик, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одноэтажный деревянный дом с эркером и кирпичным цокольным этажом находится в 2-м Крутицком переулке рядом с Крутицким подворьем. Он возведен в 1880 году по проекту неизвестного архитектора. Дом украшен изящным резным карнизом, окантованным зубцами и фронтоном в виде кокошника.

Строительство здания заказал московский купец второй гильдии Дмитрий Виноградов. Вместе с братом и отцом Дмитрий владел чугунолитейным заводом. В 1835 году он основал производство строительных машин и машин для обработки и починки шелковых, шерстяных и бумажных тканей. После революции в здании располагались квартиры.

В доме почти полностью уцелела внутренняя планировка. Особенно ценным является резной декор здания, а также крыша со слуховыми окнами. Однако в доме утрачено крыльцо со стороны Новоспасского проезда.

В 2019 году в столице планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры. Реставрационные работы будут проходить примерно на 700 объектах культурного наследия столицы. При этом 200 из них планируют восстановить до конца года.

В их числе – фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", ряд исторических павильонов на ВДНХ, храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском, Дом Наркомфина на Новинском бульваре и особняк Миндовского на Поварской.