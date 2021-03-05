Деловым сообществам Москвы выделят бесплатную площадку на "Красном Октябре"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве стартовал прием заявок в проект "Комьюнити хаб", благодаря которому столичные деловые сообщества смогут получить бесплатную площадку для регулярных встреч на "Красном Октябре". Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
"Для предпринимателей Москвы запускается проект "Комьюнити хаб", призванный помочь в развитии деловых сообществ города. Располагаться он будет на экспериментальной площадке "Старт хаб" на "Красном Октябре". Основная задача проекта – объединить людей, движимых общими предпринимательскими идеями в интерактивные сообщества, и дать им инструменты для совместного развития", – рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.
После подачи заявки представителям сообществ нужно будет рассказать о своей деятельности, а затем принять участие в питч-сессии в апреле. В этом году в рамках проекта проведут более 150 деловых и научно-популярных мероприятий для предпринимателей, инвесторов, стартаперов и молодых профессионалов.
Ранее сообщалось, что более 2,5 тысячи человек стали участниками городской образовательной программы Future Tech, которую создали для сотрудничества молодых специалистов с малым и средним бизнесом. Future Tech позволяет молодым специалистам развить предпринимательские навыки, поработать под руководством опытных наставников, познакомиться с повседневными задачами технологических предприятий.
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