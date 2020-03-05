Стали известны самые популярные темы поисковых запросов по МЦД в "Яндексе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Схема диаметров, информация о тарифах МЦД, пересадки на метро стали самыми популярными темами поисковых запросов в "Яндексе" по МЦД, сообщили Москве 24 в пресс-службе департамента транспорта.
Большинство запросов касались схемы проезда по МЦД. В пресс-службе отметили, что пик поиска информации по диаметрам на "Яндексе" пришелся на ноябрь, когда запустили движение по МЦД-1 и МЦД-2.
"Чтобы пассажиры могли быстрее адаптироваться к новому виду транспорта и скорее стали пользоваться им с комфортом, мы запустили масштабную информационную кампанию: на каждой станции стояли дежурные сотрудники, пассажирам раздавали листовки, а на станциях расклеили плакаты с подробной информацией о правилах оплаты проезда", – отметили в пресс-службе департамента транспорта.
Также оперативно были отработаны вопросы и обращения пассажиров в официальных группах в социальных сетях проекта, перевозчика (ЦППК) и правительства Московской области, в форме "Обратной связи" на сайте АО "Центральная ППК", в разделе МЦД на сайте Мосметро, силами сотрудников контакт-центра "Московский транспорт" и Единого диспетчерского центра РЖД.
В настоящий момент в рамках системы МЦД функционирует 58 станций. 19 из них имеет пересадку на станции метро, МЦК и радиальной железной дороги.
Ранее стало известно, что движение на участке МЦД-2 от станции Рижская до Курской и от Курской до Каланчевской отменят в выходные дни с 9:40 до 13:30 для проведения работ по развитию путевой инфраструктуры.
Также по просьбам пассажиров московские власти переименовали 14 станций МЦД.
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