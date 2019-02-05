Жители трех домов переехали в новостройки по программе реновации

Жильцы трех домов на юго-западе и западе столицы оформили документы для расселения по программе реновации, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского имущества.
Как уточняется, документы оформили жильцы домов, расположенных по адресам: улица Гродненская, дом 7 и дом 9, улица Краснолиманская, дом 25. В новые дома уже переехали все жильцы этих домов — 139 семей.
"Всем семьям, проживавшим в пятиэтажных домах на Гродненской улице, а также в трехэтажном доме на Краснолиманской улице, были предложены квартиры в новостройках, расположенных поблизости. Абсолютно все семьи заключили договоры на новые квартиры и уже переехали в них", – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он также отметил, что шесть семей воспользовались своим правом на докупку площадей.
Как уточняется, в ЗАО и ЮЗАО в процессе расселения находятся 23 дома.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин ранее сообщил, что участники программы реновации, которые решили докупить дополнительные площади, в большинстве своем готовы использовать собственные средства.
К началу февраля число семей, решивших докупить площади за счет своих средств, составляет 80 процентов. Остальные – за счет ипотечных кредитов.
"Москва в цифрах": первые дома по программе реновации
Программа реновации жилого фонда столицы была утверждена в августе 2017 года. Расселением людей из пятиэтажек в новостройки занимается департамент городского имущества. Если участник программы хочет приобрести жилое помещение большей площади за дополнительную плату, ему нужно написать заявление в Московский фонд реновации жилой застройки.
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