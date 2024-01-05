Пункты для бесплатной раздачи горячих напитков открылись в парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи и гости столицы могут получить горячие напитки в парках, подведомственных департаменту культуры города. Здесь открылись пункты для их бесплатной раздачи, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 10:00 до 22:00 чаем можно будет угоститься в пункте зимнего инвентаря Гончаровского парка и кафе около катка парка "Дубки". В саду "Эрмитаж" напиток будут предоставлять с 11:00 до 17:00 в павильонах проката около катков, а также с 13:00 до 23:00 в зоне Start на катке с натуральным покрытием.

В Парке Горького горячий чай организуют с 11:00 до 17:00 в партерной части – за аркой главного входа и на Пушкинской набережной.

Кроме того, с 11:00 до 17:00 горячий чай раздадут в парке "Северное Тушино" на центральной площади рядом со сценой, парке Дружбы рядом со станцией метро "Речной вокзал" и в центральной части пляжной зоны отдыха "Левобережья".

В парке "Фили" у главного входа и парке 50-летия Октября на площади Семьи чайные станции будут работать с 11:00 до 17:00, в Перовском парке – с 10:00 до 19:00, а в музее-заповеднике "Коломенское" они открылись у катка, торговых павильонах на Торговой улице, павильонах у экскурсионного бюро и у дворца царя Алексея Михайловича.

В Таганском парке можно отведать чай рядом с катком, а в детском парке имени Н.Н. Прямикова – в павильоне рядом со сценой с 10:00 до 18:00.

Ранее москвичам рассказали о зимних резвлечениях в парке "Яуза". Уже сейчас на территории парка работает 16 крупных объектов: четыре катка с искусственным льдом, девять лыжных трасс и три тюбинговые горки.

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