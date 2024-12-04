Медиафестиваль "Интеграция" пройдет в столице 11 декабря

Фото: integration-festival.ru

Медиафестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов. "Интеграция" пройдет в столице 11 декабря.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, а также церемония награждения лауреатов. Фестиваль открывается в 12:30. В 13:00 можно посетить мастер-класс "Цифровая этика: эффективные коммуникации и жизнь без ограничений", а в 14:00 – дискуссию-панель "Тенденции в области телевидения/радио/Интернет и профессиональные особенности при создании специального контента".

В 17:00 пройдет чествование победителей. Мероприятие проводится при поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы. Для участия понадобится регистрация.

Медиафестиваль "Интеграция" проводится ежегодно с 2007 года. Традиционно он проходит в начале декабря в Москве. Дата проведения фестиваля приурочена к провозглашенному Генеральной Ассамблеей ООН Международному дню инвалидов.

Ежегодно в программе фестиваля – демонстрация и обсуждение лучших тематических работ в области телевидения, радио и интернета, а также круглый стол на актуальную тему.

С 31 августа по 1 сентября проходил Московский медиафестиваль, который посетили около 49 тысяч человек. При этом онлайн-трансляции мероприятий, которые состоялись в его рамках, набрали 500 тысяч просмотров.

В ходе фестиваля на одной площадке встретились представители разных сегментов медиаотрасли. Его посетили сотрудники сферы печати, радио и телевидения, а также авторы онлайн-изданий, представители области рекламы, социальных платформ и цифровых экосистем.