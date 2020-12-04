На Большом Каменном мосту начался монтаж отреставрированного чугунного ограждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к установке отреставрированного чугунного ограждения на Большом Каменном мосту, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, капитальный ремонт моста стартовал в июле, и благодаря тому, что работы ведутся круглосуточно, объект удастся сдать раньше срока. Он напомнил, что первоначально планировалось завершить ремонт в четвертом квартале будущего года.

Как рассказал Бирюков, работы на закрытой для ремонта части моста находятся в финальной стадии.

"В настоящее время завершается один из самых сложных этапов – замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Начался монтаж исторического чугунного ограждения, которое ранее было снято для реставрации", – приводит его слова Агентство "Москва".

Заммэра уточнил, что в мастерской чугунные элементы обновили. Сперва их очистили от загрязнений, а затем уже восстановили повреждения, покрыли грунтовкой и покрасили.

На реставрацию ушло порядка четырех месяцев. Всего на участке моста, где сейчас идет ремонт, установят 400 метров ограждения. Планируется, что работы завершатся в феврале.

В рамках капремонта в нижней части сооружения специалисты восстановят наружные дверные проемы и дубовые витражи. Также проект предусматривает воссоздание 14 витражных конструкций, причем их габаритные размеры и геометрия будут идентичны историческим образцам.

Бирюков рассказал о монтаже отреставрированной гранитной облицовки. По его словам, сейчас обустраивают проезжую часть и тротуар – там устанавливают гранитный бордюрный камень.

Заммэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.

Ранее Бирюков сообщал, что часть Большого Каменного моста, на которой сейчас идет ремонт, откроют для движения транспорта в декабре.

Заммэра отметил, что во время ремонта сооружение фактически пересоберут заново, при этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет. Проводить работы в таком формате удается благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства.

На мосту началось обустройство проезжей части. Сообщалось, что процесс проводится поэтапно, небольшими участками по 150 квадратных метров.

