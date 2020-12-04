На Большом Каменном мосту начался монтаж отреставрированного чугунного ограждения

07:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к установке отреставрированного чугунного ограждения на Большом Каменном мосту, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, капитальный ремонт моста стартовал в июле, и благодаря тому, что работы ведутся круглосуточно, объект удастся сдать раньше срока. Он напомнил, что первоначально планировалось завершить ремонт в четвертом квартале будущего года.
Как рассказал Бирюков, работы на закрытой для ремонта части моста находятся в финальной стадии.
"В настоящее время завершается один из самых сложных этапов – замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Начался монтаж исторического чугунного ограждения, которое ранее было снято для реставрации", – приводит его слова Агентство "Москва".
Заммэра уточнил, что в мастерской чугунные элементы обновили. Сперва их очистили от загрязнений, а затем уже восстановили повреждения, покрыли грунтовкой и покрасили.
На реставрацию ушло порядка четырех месяцев. Всего на участке моста, где сейчас идет ремонт, установят 400 метров ограждения. Планируется, что работы завершатся в феврале.
В рамках капремонта в нижней части сооружения специалисты восстановят наружные дверные проемы и дубовые витражи. Также проект предусматривает воссоздание 14 витражных конструкций, причем их габаритные размеры и геометрия будут идентичны историческим образцам.
Бирюков рассказал о монтаже отреставрированной гранитной облицовки. По его словам, сейчас обустраивают проезжую часть и тротуар – там устанавливают гранитный бордюрный камень.
Заммэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
Ранее Бирюков сообщал, что часть Большого Каменного моста, на которой сейчас идет ремонт, откроют для движения транспорта в декабре.
Заммэра отметил, что во время ремонта сооружение фактически пересоберут заново, при этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет. Проводить работы в таком формате удается благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства.
На мосту началось обустройство проезжей части. Сообщалось, что процесс проводится поэтапно, небольшими участками по 150 квадратных метров.
"Это наш город": на Большом Каменном мосту начали укладывать асфальт
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