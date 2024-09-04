Активист Воропаева вместе с жителями Ново-Переделкина посетила открытие нового арт-объекта

Фото: Галина Кофанова

В сквере на Боровском шоссе в Ново-Переделкине появился новый красочный арт-объект. Как рассказала активист общественного движения "Мой район" Мария Воропаева, инициатива его появления принадлежала активным жителям района.

По словам Воропаевой, еще весной этого года жители Ново-Переделкина обратились в движение "Мой район" с предложением увеличить в районе количество мест для прогулок и отдыха и украсить уже существующие прогулочные зоны.

Силами движения был проведен опрос, по результатам которого определились наиболее желаемые объекты, – ими стали топиарии, а первым местом размещения был выбран сквер напротив дома 43 на Боровском шоссе, носящий народное название "сквер МГТС".

Летом представители движения "Мой район" передали результаты опроса представителям районной управы, там идею одобрили и включили в планы благоустройства. Сейчас работы завершены, а топиарный арт-объект прошел праздничную приемку жителями – на территории сквера установлены огромные бабочки, сидящие на цветах и земном шаре.

"Каждый раз, когда неравнодушные активисты выступают с инициативой и при поддержке общественников находят общий язык с представителями районной власти, это доказывает важность и нужность личного участия в улучшении условий жизни двора, улицы или микрорайона. Очень рада за жителей Ново-Переделкина, чей район теперь украсился еще одним интересным и ярким объектом! А мы продолжим работу, и я уверена, что скоро в районе появятся и новые места уютного отдыха", – поделилась впечатлениями Воропаева.

Ранее в пойме реки Жужи обустроили пространство "Вишневый сад". В ходе работ специалисты переделали протоптанные тропинки в прогулочные маршруты, вдоль которых организовали карманы с лавочками и урнами.

На территории также разместили большую белую деревянную беседку диаметром около шести метров, которая является частым элементом подобных пространств и символически закрепляет связь территории с названием. Символом зоны отдыха стал арт-объект "Вишни", задача которого сделать территорию и ее название узнаваемым среди местных жителей и облегчить им ориентирование.