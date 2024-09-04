Глава исполкома ЕР в Москве Руднев: Аллею молодых семей в Люблине откроют в сентябре

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Аллею молодых семей, которая протянется от улицы Верхние Поля до Новороссийской, откроют в Люблине в сентябре. Об этом рассказал руководитель исполкома "Единой России" Максим Руднев, который контролировал ход работ в рамках партийного проекта "Городская среда".

"Работы продолжались несколько месяцев, благоустройство практически завершено. Могу сказать, что интересно и комфортно здесь будет каждому. Есть просторная прогулочная зона. Для пожилых людей предусмотрели зоны отдыха. Для мам с детьми – современную детскую площадку, где много качелей, горок и других развлечений. Для спортсменов есть тренажеры, возможность заниматься бегом. Все пожелания жителей к обустройству локации были учтены", – рассказал Максим Руднев.

Одновременно на Аллее молодых семей смогут отдыхать сотни люблинцев и гостей района. Здесь уже установили две площадки для питомцев, одну – для хозяев маленьких собак, другую – для выгула животных крупных пород. Будет интересно и фанатам экстремального спорта – для них будет работать скалодром и памптрек.

"Все сделано на совесть, из безопасных материалов, все конструкции продуманы. Для безопасности горожан установили фонари с мощными светодиодными лампами. Впереди – доустановка лавочек, урн, уборка территории. Ориентировочно 20 сентября Аллея молодых семей будет открыта и доступна для всех желающих", – заключил Руднев.

Ранее Москва предоставила земельный участок площадью 0,63 гектара для строительства детского сада в Басманном районе. Его возведут на месте дома, расселенного по программе реновации. Площадь нового здания составит около 3,3 тысячи квадратных метров. Учреждение будет вмещать до 200 детей.

