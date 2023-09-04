Дом по реновации передали под заселение в столичном районе Зюзино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройку по программе реновации передали под заселение в столичном районе Зюзино, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина.

Из дома 6 на Перекопской улице жители переедут в дом 43, корпус 1, на Болотниковской улице. Левкин рассказал, что новостройка оснащена подземной автостоянкой. Дом построен из монолитного материала по индивидуальному проекту. На первом этаже появятся объекты инфраструктуры и технические помещения. На данный момент там работает центр информирования по переселению, заявил глава департамента.

Придомовую территорию нового дома сделали безопасной и комфортной для родителей с колясками и маломобильных жителей. Во дворе установили детскую и спортивную площадки, а также предусмотрели рекреационное пространство.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, уточнил, что в конце прошлого месяца были направлены письма с предложениями равнозначных квартир 136 москвичам, проживающим по адресу улица Перекопская, дом 6.

"Семьи уже приступили к осмотру жилья в новостройке. Ранее в районе Зюзино правообладателями новых квартир стали около 2,5 тысячи человек, переселяющихся из 13 старых домов", – поделился он.

Помимо предложенных квартир, жители старых домов получили брошюры "Электронные помощники при переезде в новую квартиру", в которых показаны семь шагов по переселению и QR-ссылки на электронные сервисы на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в столичном районе Зюзино по реновации будут расселять 182 дома. В них проживают 47,6 тысячи жителей. Первый этап программы завершится в конце 2024 года, он выполнен на 70%.

Днем ранее Сергей Собянин рассказал, что программу реновации на востоке Москвы пополнили 1 062 дома, в которых проживают свыше 290 тысяч москвичей. Мэр отметил, что в эксплуатацию ввели уже 29 зданий, 48 строится, а 41 новостройка проектируется.

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