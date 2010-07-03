Госинспекция по недвижимости оштрафовала владельца автосервиса в Печатниках

В столичном районе Печатники владельца незаконного автосервиса оштрафовали на 75 тысяч рублей, говорится на портале мэра и правительства.
"Госинспекцией по недвижимости составлен административный протокол по факту нарушения разрешенного использования земельного участка по адресу: ул. Шоссейная, вл. 1а", – указано в сообщении.
Участок был предоставлен в аренду для размещения складских зданий. Арендатор нарушил условия соглашения и разместил на территории автосервис, автосалон и стоянку автомобилей.
"В случае неустранения нарушений, штрафные санкции могут достигать 300 тысяч рублей", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
Ранее сообщалось, что на территории столичного района Южное Тушино начался демонтаж объектов, где функционировали автосервис, автомойка, склад, а также помещения, в которых предоставлялись бытовые услуги населению. Все эти объекты были возведены без разрешительной документации и с нарушениями.
Он отметил, что владельцы самостроя самостоятельно разберут нелегальные постройки. Освобожденная территория будет благоустроена.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.