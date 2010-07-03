Госинспекция по недвижимости оштрафовала владельца автосервиса в Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Печатники владельца незаконного автосервиса оштрафовали на 75 тысяч рублей, говорится на портале мэра и правительства.

"Госинспекцией по недвижимости составлен административный протокол по факту нарушения разрешенного использования земельного участка по адресу: ул. Шоссейная, вл. 1а", – указано в сообщении.

Участок был предоставлен в аренду для размещения складских зданий. Арендатор нарушил условия соглашения и разместил на территории автосервис, автосалон и стоянку автомобилей.

"В случае неустранения нарушений, штрафные санкции могут достигать 300 тысяч рублей", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, что на территории столичного района Южное Тушино начался демонтаж объектов, где функционировали автосервис, автомойка, склад, а также помещения, в которых предоставлялись бытовые услуги населению. Все эти объекты были возведены без разрешительной документации и с нарушениями.

Он отметил, что владельцы самостроя самостоятельно разберут нелегальные постройки. Освобожденная территория будет благоустроена.

